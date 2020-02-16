شكرا لقرائتكم خبر عن تخمة النفط وصعود الروبل يعززان دوافع خفض إنتاج روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر بقطاع النفط إن تخمة نفطية متزايدة في روسيا والوعد بسيل دولارات من بيع أحد البنوك الرئيسية يزيدان الدوافع لدى روسيا لتقليص إنتاج النفط مع أوبك.
وتعد صفقة بقيمة 38 مليار دولار تشتري بموجبها وزارة المالية مصرف سبير بنك الحكومي ومن المقرر أن تبدأ في إبريل نيسان بإنعاش خزائن الدولة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى ارتفاع الروبل، وهو أحد العوامل غير المرغوبة بشكل عام من جانب مصدري النفط الروس، إذ إن هذا الارتفاع يضر بأرباحهم.
وقال مصدر مطلع إن ارتفاع الروبل «عامل مهم» للبت في مسألة تعميق التخفيضات ضمن اتفاق أوبك+ بعد اقتراح من الشركاء بزيادة التخفيضات المشتركة 600 ألف برميل يومياً.
وبعد مغادرتهم اجتماعاً يوم الأربعاء بوزارة الطاقة، قال عدد من المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط للصحفيين إن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد لكن التصور الأساسي هو تمديد اتفاق أوبك+ الحالي لنهاية يونيو حزيران. (رويترز)
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