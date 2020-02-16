شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق نقل إماراتية إضافية إلى النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”: وقعت دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع جمهورية النمسا تم بموجبها منح حقوق إضافية للناقلات الوطنية. ‏واختتمت أمس الأول جولة مباحثات بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا، ناقشت علاقات النقل الجوي وسبل تعزيزها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقع المذكرة عمر بن غالب نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني، الذي شكر سفير الدولة في النمسا إبراهيم المشرخ وفريق عمله على دعمهم لهذه المباحثات.

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