تراجع الناتج الصناعي الأمريكي واستقرار مبيعات التجزئة في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجمعة إن الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة انخفض 0.3% في يناير كانون الثاني، إذ ضغط طقس دافئ على غير المعتاد على إنتاج المرافق وأبطأت شركة بوينج إنتاج الطائرات المدنية.

وقال مجلس الاحتياطي إن إنتاج الصناعات التحويلية هبط 0.1% في يناير كانون الثاني، بما يتماشى مع التوقعات، لكن إنتاج ديسمبر كانون الأول جرى تعديله بالخفض إلى زيادة 0.1% من ارتفاع 0.2% في القراءة السابقة.

وروجع الناتج الصناعي الكلي لديسمبر كانون الأول بالخفض إلى تراجع 0.4% بدلا من نزول 0.3%.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.2% في يناير كانون الثاني، مع توقع هبوط إنتاج الصناعات التحويلية 0.1%. وعلى أساس سنوي، نزل إنتاج المصانع 0.8% في يناير كانون الثاني، تمشيا مع انخفاض سنوي في الإنتاج الصناعي الكلي.

وتراجع إنتاج المرافق بالولايات المتحدة 0.4% في يناير كانون الثاني بعد هبوط 6.2% في ديسمبر كانون الأول، بينما ارتفع إنتاج المناجم 1.2% في يناير كانون الثاني بعد زيادة 1.5% في الشهر السابق.

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من ناحية أخرى، يبدو أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين شهد مزيدا من التباطؤ في يناير كانون الثاني، إذ تراجعت المبيعات بمتاجر الملابس بأكبر وتيرة منذ 2009، ما قد يزيد المخاوف حيال قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو بوتيرة معتدلة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام لم يطرأ عليها تغير الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات ديسمبر كانون الأول بالخفض لتظهر زيادة 0.2% فيما يعرف بمبيعات التجزئة الأساسية بدلاً من صعود 0.5% في القراءة السابقة.

تتسق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل خاص مع مكون إنفاق المستهلكين المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3% في مبيعات التجزئة الأساسية.

يشير ثبات قراءة مبيعات التجزئة الأساسية إلى مزيد من التباطؤ في إنفاق المستهلكين بعد زخم كبير في الربع الرابع من 2019.

لكن مبيعات التجزئة الكلية ارتفعت 0.3% في يناير كانون الثاني. وجرى تعديل بيانات ديسمبر كانون الأول بالخفض لتظهر زيادة 0.2% بدلا من ارتفاع 0.3% في القراءة السابقة. (وكالات)