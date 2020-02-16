آبي أحمد: «إكسبو 2020» فرصة لتعلم تجربة الإمارات التنموية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

زار الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أمس موقع إكسبو 2020 دبي، حيث كان في استقباله ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي. واستمع من فريق العمل للتحضيرات والاستعدادات لإقامة الحدث العالمي الكبير. كما اطلع على تفاصيل جناح إثيوبيا، الذي سيعرّف الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم بتاريخ هذا البلد العريق.

قال الدكتور آبي أحمد: «تربط بلدينا شراكة استراتيجية قوية ونحن متحدون في رؤيتنا لمستقبل يعم فيه الازدهار في إفريقيا. وسيكون لكونسورتيوم الإمارات من أجل إفريقيا الذي سيدعم مبادرات كتطوير مهارات الشباب والتحول الرقمي دور هام في تعميق هذه الشراكة والروابط الوثيقة بيننا».

وحول ما يمثله إكسبو 2020 للقارة الإفريقية،

أضاف: «أؤمن بأن إكسبو 2020 سيكون فرصة لكل دول إفريقيا لتعريف العالم بحجم التقدم الذي أحرزناه وسيظهر ضخامة قدراتنا الكامنة، وستتيح مشاركتنا في إكسبو 2020 الفرصة لاستقاء الدروس من التجارب التنموية الناجحة وأهمها تجربة الإمارات. كما أننا سنساهم من خلال هذه المنصة العالمية بالحوار العالمي الهادف لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا جميعاً».

مشاركة بنَاءة

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وقالت ريم الهاشمي: «سعدنا باستضافة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد في إكسبو 2020، ونتطلع قدماً لمشاركة إثيوبية بناءة لما تمثله من أهمية وثقل في القارة الإفريقية. وسيكون انعقاد هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا فرصة استثنائية لإثيوبيا وإفريقيا بأكملها للعمل مع كل دول

العالم لصنع مستقبل أفضل. سيكون إكسبو بوابة فريدة للدول والأعمال والأفراد في إفريقيا تصلهم بالعالم وتتيح لهم آفاقاً جديدة».

وتحمل مشاركة إثيوبيا في إكسبو 2020 عنوان «أرض الأصول والفرص» وتهدف لعرض الإمكانيات الهائلة للبلاد وتعزيز مكانتها العالمية، وتطمح للاستفادة من هذه المنصة العالمية ومن الخبرة والتجربة الثرية للبلدان المشاركة في إكسبو.



كونسورتيوم من أجل إفريقيا

تأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في أعقاب إعلان ريم الهاشمي مؤخراً عن مبادرة كونسورتيوم من أجل إفريقيا، وهي التزام استثماري بقيمة 500 مليون دولار، يهدف للإسهام في تحقيق رؤية تنموية متسارعة لإفريقيا جديدة أكثر اتصالاً وتمكيناً، يقودها الشباب.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد تستحوذ الإمارات على ما نسبته 17% من إجمالي صادرات إثيوبيا إلى الدول العربية، وعلى 14% من إجمالي واردات إثيوبيا من الدول العربية. كما تستحوذ على 15% من مجمل تجارة إثيوبيا الخارجية مع الدول العربية، وتحتل المرتبة الثالثة عربياً كأهم شريك تجاري لإثيوبيا. وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 850 مليون دولار في 2018 وارتفع حجم صادرات الإمارات إلى إثيوبيا بنسبة 46% مقارنة ب 2017.