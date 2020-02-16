شكرا لقرائتكم خبر عن روّاد أعمال رحلوا عن عالمنا في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كل عام، للأسف، نفقد رواد أعمال متميزين. وفي العام الماضي، على وجه الخصوص، رحل مجموعة من رجال الأعمال المشهورين، مثل هيرب كيلهير، مؤسس شركة «ساوثويست إيرلاينز» للطيران. وتزامن بزوغ الشركة مع ظهور عدد من الشركات التي شهدت نمواً سريعاً في الولايات المتحدة. ومثل كيلهير، فإن المؤسسين البارزين الذين تضمهم القائمة، كانوا مثالاً للشجاعة والتفاني في العمل والإصرار على تحقيق أهدافهم.

1-هيرب كيلهير (3 يناير)

ساهم هيرب كيلهير في تغيير شيئين إلى الأبد: قطاع الطيران الأمريكي، وتصورنا لما يجب أن تكون عليه ثقافة الشركة. وأسس كيلهير شركة «ساوثويست إيرلاينز» في عام 1971، من أجل «دمقرطة» الأجواء، من خلال جعل السفر الجوي في متناول الجميع. واستخدم الطائرات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود والمطارات الثانوية والخدمات المخفضة لإبقاء الأسعار منخفضة على شركة الطيران التي تحقق أرباحاً ثابتة. ولكن الكلفة القليلة لا تعني خلو الطائرة من عناصر المرح. ووثق كيلهير بموظفيه الذين يتقاضون رواتب جيدة لجعل العملاء سعداء. وكيلهير نفسه جسّد روح المرح، حيث ارتدى ملابس ألفيس بريسلي، وكان يمازح الركاب. لقد وضع الموظفين في المرتبة الأول، وأحبوه لذلك.

2-وينستون شيلتون (15 إبريل)

في عام 1967، التقى هارلاند ساندرز، رئيس شركة «كينتاكي فرايد تشيكن»، وينستون شيلتون، وهو مهندس كان له دور أساسي في تصميم أول غسالة أوتوماتيكية في شركة «جنرال إلكتريك». وكان ساندرز آنذاك يبحث عن طريقة لتقليل الوقت اللازم لطهي الطعام في مطاعمه، لذا طلب من شيلتون مساعدته في ذلك. وفي نهاية المطاف ابتكر شيلتون آلة الطهي Collectramatic، التي كانت تقلي باستمرار كميات كبيرة من الدجاج، الأمر الذي ساهم في نمو مبيعات الشركة. وسرعان ما أصبحت Collectramatic المقلاة المفضلة في المطابخ التجارية. كما حقق شيلتون نجاحات كبيرة أبرزها أفران التحكم في البخار «CVap» التي تحافظ على الرطوبة في الطعام الذي ينتظر تقديمه. وقام شيلتون الذي حصل على 76 براءة اختراع، بتطوير هذا الفرن لساندرز، لكن يتم استخدامه الآن من قبل الجميع، من مطاعم الوجبات السريعة إلى أشهر طهاة العالم.

3-كيرتيس بليك (24 مايو)

في عام 1935، كان كيرتيس بليك في الثامنة عشرة من عمره، وأخوه بريستلي بليك، في ال 20 من عمره، عندما افتتحا متجراً للآيس كريم، أسمياه «فريندلي»، في مدينة «سبرينجفيلد» بولاية ماساتشوستس الأمريكية. وكان الأخوان بيعان قمع البوظة الواحد ب 5 سنتات فقط، أي نصف سعر البوظة التي كان يبيعها المنافسون. وبعد 5 سنوات، افتتح الأخوان متجراً آخر، وأضافا إلى القائمة شطائر البرجر. وبحلول سبعينات القرن الماضي، أصبح «فريندلي» عبارة عن سلسلة مطاعم متكاملة الخدمات يزيد عددها على 500 مطعم. وفي نهاية المطاف باع الأخوان بليك السلسلة لشركة «هيرشي فودز» في عام 1979 في مقابل 163 مليون دولار. وفي السنوات اللاحقة بيعت الشركة مرة، وأصبحت شركة عامة وأنقذت من شفا الإفلاس. واليوم، أصبح لدى الشركة التي تغير أسهما إلى «فريندليز» في عام 1989، نحو 170 متجراً، وهي حالياً مملوكة لصندوق الأسهم الخاصة «ذا جويبلي رول أند فريبل».

4-جاري بوريل (12 يونيو)

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أصبح من السهل جداً اليوم الاستدلال على الطرق والمواقع المختلفة، ويعود الفضل في ذلك لجاري بوريل. وفي ثمانينات القرن الماضي، كان بوريل، مسؤولاً تنفيذياً في شركة تصنّع الأجهزة الملاحية عندما قابل المهندس التايواني مين جاو. وفي ذلك الوقت، بدأت الحكومة الأمريكية بإتاحة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» للمستهلكين العاديين، بعد أن كان حكراً للاستخدامات العسكرية. واستثمر بوريل وجاو 4 ملايين دولار من أموالهم الخاصة، وأموال أقربائهم لإطلاق شركة «جارمين»، التي أصبحت لاحقاً أكبر منتج عالمي لأجهزة الجي بي إس. وبدأت الشركة بتصنيع أجهزة تحديد المواقع للسفن والقوارب، وتوسع عملها ليشمل أجهزة الجي بي إس المخصصة للسيارات والطائرات، وحتى أجهزة اللياقة البدنية. وفي عام 2000، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام. واليوم توظف نحو 13 ألف موظف، وتحقق إيرادات سنوية تزيد على 3 مليارات دولار.

5-روس بيرو (9 يوليو)

في عام 1962، أسس روس بيرو شركة «إلكترونيك داتا سيستيمز»، أو «EDS»، وجعلها واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث استفادت الشركة من عقود خدمات البرامج الحكومية الجديدة مثل «ميديكيد»، و«ميديكير» في ستينات القرن الماضي. وأصبحت «أي دي إس» شركة مساهمة عامة في عام 1968. وبعد أن باع بيرو شركته ل«جنرال موتورز» في مقابل 2.5 مليار دولار، واستقالته، أطلق شركة أخرى، هي «بيرو سيستيمز»، التي ركزت على مجال الرعاية الصحية. وأصبح ابنه، روس بيرو، الرئيس التنفيذي لها في عام 2000، وفي عام 2009 استحوذ مايكل ديل على الشركة.

6-تي بون بيكنز (11 سبتمبر)

صفقات النفط الكبيرة، تجذب شخصيات كبيرة، ولم تكن هنالك شخصية أكبر من تي بون بيكنز. أسس الأخير شركة «ميسا بيتروليوم» التي كانت في وقت ما واحدة أكبر شركات النفط المستقلة في العالم. وعلى مدار 40 عاماً، قدم بيكنز عطاءات للاستحواذ على شركات نفط عملاقة، مثل «جلف بيتروليوم»، و«فيليبس بيتروليوم»، و«أونكال»، وقال بيكنز إن المديرين في هذه الشركات يديرونها لمصالحهم الخاصة، ووصف نفسه بأنه مناصر لحقوق المساهمين. وفي عام 1996، أسس بيكنز صندوق استثمار بشكل رئيسي في مشاريع الطاقة التقليدية، وبعد فترة وجيزة من ذلك، أسس شركة «بيكنز فيول كورب»، التي تغيّر أسمها فيما بعد ليصبح «كلين إنيرجي» للغاز الطبيعي.

7-دون فالنتين (25 أكتوبر)

إن رأس المال المغامر هو ابتكار أمريكي، وكان أحد المساهمين في ذلك هو دون فالينتين، حيث كان أوائل رجال الأعمال في وادي السيليكون، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة «فيرتشايلد» لأشباه الموصلات. وفي عام 1972، أطلق فالنتين شركة «سيكويا كابيتال» التي استثمرت في أكثر من 500 شركة تكنولوجيا، وساهمت في جعل وادي السيليكون أحد أهم مراكز التكنولوجيا في العالم، وتتضمن الشركات التي ساهمت فيها «سيكويا» آبل وأتاري وأوراكل وسيسكو سيستيمز وإلكترونيك آرتس، وسييرا.

8-جريت بويل (3 نوفمبر)

على مدار 50 عاماً تقريباً، كانت جريت بويل وجه العلامة التجارية لمتاجر شركة «كولومبيا» للملابس الرياضية، وهي الشركة التي أسسها والدها بعد أن هرب من بطش النازيين في ألمانيا. وفي بداية مسيرتها المهنية عملت في مجال الخياطة، حيث صممت أولى سترات الصيد لمتاجر «كولومبيا»، وفي عام 1970، تولت قادة الشركة بعد وفاة زوجها عن عمر ناهز 47 عاماً. ومنذ ذلك الحين تمكنت من تعظيم شهرة وأرباح شركتها عبر إطلاق مجموعة متميزة من الملابس،بما فيها معطف «Bugaboo» الذي لاقى شعبية واسعة. وفي عام 1988، أصبح ابنها، تيم، الرئيس التنفيذي للشركة، في حين كانت بويل رئيسة مجلس إدارة الشركة عندما أصبحت «كولومبيا» شركة مساهمة عامة قبل 10 سنوات.