«دو للبث الفضائي» تتقدم إلى المرتبة الـ17 عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تقدمت محطة البث الفضائي التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مرتبتين في التصنيف السنوي الذي تصدره جمعية البث الفضائي العالمية تحت عنوان «أفضل مشغلي محطات البث الفضائي للعام 2019»، لتحتل المحطة المرتبة ال17 عالمياً. كما تقدمت إلى المرتبة ال5 ضمن تصنيف أفضل 10 محطات مستقلة للبث الفضائي على مستوى العالم. لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أفضل الشركات العالمية الرائدة في توفير خدمات البث الفضائي في العالم.

وقال فريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات: «تمكنت محطتنا للبث الفضائي من خلال التزامها منذ أكثر من 15 عاماً بتزويد عملائها من وسائل الإعلام بخدمات وحلول بث عالية الجودة، من حجز مكانة مرموقة لها بين مصاف أفضل محطات البث الفضائي إقليمياً وعالمياً. ونفخر اليوم بتقدم محطتنا للبث الفضائي مراتب عدة على سلم تصنيفات جمعية البث الفضائي العالمية».



آفاق جديدة من التميز



ويعكس نجاح دو المتصاعد في مجال خدمات البث الفضائي قدراتها المتنامية في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد طلباً متزايداً في السنوات الأخيرة. ويمنح الإنجاز الجديد الشركة مزيداً من الزخم لمواصلة توفير حلول اتصال عالية الجودة والكفاءة للعملاء الإقليميين والدوليين في مجال البث والإعلام عبر محطاتها الحديثة للنقل الفضائي بدبي.

وتعتبر محطة دو للبث الفضائي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتم إدراجها في تصنيف جمعية البث الفضائي العالمية، لتتقدم من المرتبة ال19 إلى المرتبة ال17 في القائمة وذلك بعد ظهورها في هذه الفئة لأول مرة في تصنيف العام 2018. ويستند تصنيف أفضل 20 محطة للبث الفضائي عالمياً إلى أساس الإيرادات السنوية التي يحققها المشغلون من كافة مصادر الاتصالات المخصصة، بما في ذلك مشغلو أساطيل محطات البث والأقمار الصناعية.

كما تقدمت الشركة أيضاً من المرتبة السادسة في 2018 إلى المرتبة الخامسة في 2019 في قائمة أفضل محطات البث الفضائي المستقلة، حيث تركز هذه الفئة على المشغلين المستقلين وفقاً لأساس عملياتهم التجارية، باستثناء الشركات التي يتمثل نشاطها الأساسي بملكية وتشغيل أسطول أقمار صناعية أو شبكة أرضية.

يُشار إلى أن جمعية البث الفضائي العالمية تعتمد في عملية جمع المعلومات الخاصة بتصنيف الشركات بحسب الإيرادات ومعدلات نموها على إجراء استبيان شامل لمشغلي محطات البث الفضائي حول العالم إضافة إلى مراجعة النتائج المالية المعلن عنها من جانب الشركات.