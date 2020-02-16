شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نوم سلبية تؤثر في إنتاجيتك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر النوم مهماً جداً، فكلما تحسنت جودة نومك خلال الليل كلما زاد نشاطك وحيويتك في النهار؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءتك في التعامل مع التحديات التي تواجهك خلال اليوم.

من ناحية أخرى، تقول المؤلفة ورائدة الأعمال أريانا هافنجتون، إن هناك علاقة مباشرة بين الحرمان من النوم وزيادة التوتر والآثار الصحية السلبية. ولهذا السبب، فإنه من المهم اعتماد بعض عادات ما قبل النوم الإيجابية التي تساعدك على النوم بشكل أفضل.

ولأن الأشخاص الذين يمارسون عادات نوم غير صحية يدمرون مستقبلهم، نسرد لكم في ما يلي بعض عادات النوم السلبية التي عليكم تجنّبها:

1 عدم التخطيط لليوم التالي

إن التخطيط المسبق ليومك، يضمن لك صباحاً سلساً خالياً من الفوضى. والأشخاص الفاشلون يضيعون مساءهم من دون التفكير في الغد، وسوء التنظيم هذا سينعكس على يومهم التالي.

2 عدم التفكير في اليوم

قد لا يرى الفاشلون أهمية في التأمل والتفكير في أحداث يومهم، أو لأنهم ببساطة يشعرون بأن حياتهم عبارة عن فوضى ولا يستطيعون استقطاع بضع دقائق من وقتهم للتفكير بصمت.

وبطبيعة الحال قد لا يكون لديك متسع من الوقت خلال النهار للتفكير في حياتك، ولهذا السبب فإن تخصيص وقت للتأمل في مجريات يومك قبل النوم يعد فكرة جيدة جداً. وهذه العادة ستساعدك على أن تصبح شخصاً أكثر وعياً وامتناناً.

3 استخدام التكنولوجيا قبل النوم

يفسد الفاشلون دورة نومهم من خلال رفضهم وضع هواتفهم بعيداً قبل الخلود إلى الفراش.

وتنصح هافنجتون بإغلاق جميع شاشات أجهزة التكنولوجيا قبل النوم، فالضوء الأزرق الذي يشع من هذه الشاشات يؤثر فيك ويجعلك لا تستطيع النوم. إن إلقاء نظرة أخيرة على «تويتر» لا يستحق تدمير إيقاع ساعتك البيولوجية.

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4 التفكير في الماضي

من السهل الوقوع في فخ التفكير في الأمور السلبية التي حدثت معك، والتي كنت ترغب في التعامل معها بشكل مختلف. والأشخاص الفاشلون يستسلمون للتفكير السلبي، ما يخلق مزيداً من التوتر والتعاسة.

5 القلق حول المستقبل

لا يكتفي الفاشلون بالتفكير في الماضي؛ بل يجتاحهم القلق حول المستقبل. من الطبيعي أن يساورك القلق حول بعض الأحداث المرتقبة من فترة إلى أخرى، لكن مع ذلك، إذا كنت تقضي كل ليلة في التفكير حول المستقبل، فهذه دلائل سيئة.

وعلى الأرجح أن هذه السلبية ستؤثر في طريقتك في التفكير، ناهيك عن أنها ستضر جودة نومك.

6 عدم الاهتمام بنظافتك

عليك المحافظة على نظافتك الشخصية قبل النوم مثل تنظيف أسنانك والاستحمام بانتظام؛ لذا لا تهمل نفسك، إلا أن الفاشلين تصعب عليهم المحافظة على أي عادات مسائية جيدة مثل تنظيف الأسنان بشكل منتظم. بالطبع لن تستطيع تحقيق النجاح في حال لم تحافظ على صحتك.

7 شرب القهوة

تقول هافنجتون: «قد يكون ذلك واضحاً، لكن هذه المشكلة تتكرر؛ لذا يجب التذكير بأن شرب القهوة قبل النوم ليس جيداً». وعندما كانت هافنجتون تحضر لكتابها «ثورة النوم»، التقت بالعديد من الأطباء الذين أوصوا بعدم تناول القهوة بعد الساعة الثانية ظهراً.

8 تناول الطعام في وقت متأخر

إن تناول وجبة طعام قبل الخلود إلى الفراش بثلاث ساعات سيؤثر في جودة نومك ويجعلك أكثر بدانة، وفقاً للأبحاث العلمية. وتضيف هافنجتون في هذا السياق: «لن تستطيع الخلود إلى النوم في حال تناولت وجبة دسمة؛ لأن المعدة ستكون منشغلة بهضم الطعام»، مشيرة إلى أن السكريات تعد أسوأ الوجبات الخفيفة على الإطلاق، وتنصح بتناول شيء مفيد مثل شاي الأعشاب.