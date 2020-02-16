250 وحدة سكنية مسجلة على تطبيق «Urban»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أعلن راشد الغرير، مؤسس شركة «كفو»، عن إطلاق تطبيق «Urban» الإلكتروني الذي يمكّن من إتمام عملية استئجار عقار في دبي بشكل كامل من دون وسيط عقاري والذي استغرق تطويره أكثر من 100 ألف ساعة عمل.

يوفر «Urban» مزايا من بينها: زيارة افتراضية للوحدات السكنية المدرجة على التطبيق وصور مطابقة لها والتي تم التحقق منها مسبقاً، وتحديد موعد زيارة الوحدات من دون صحبة وسيط عقاري باستخدام الأقفال الرقمية (smart locks).

ويقدم التطبيق خيار التفاوض الإلكتروني بالمزاودة الذي يضمن أعلى درجة من الشفافية، ويمكّن الطرفين من الاتفاق على القيمة الحقيقية وإتمام جميع المعاملات عبر التطبيق بشكل رقمي عوضاً عن استخدام المعاملات الورقية.

ويقدم التطبيق مزايا للمستأجرين أهمها خيارات الدفع والسداد المرنة، كالدفع من خلال بطاقة الائتمان، أو الخصم المباشر، وخيار دفع الإيجار من خلال أقساط شهرية تصل إلى 12 دفعة، عوضاً عن نظام الدفع بالشيكات الشائع، إضافة إلى إمكانية التفاوض المباشر.

وقال راشد الغرير ل«الخليج» عن الضمانات القانونية التي يكفلها التطبيق للمستخدمين: يستند التطبيق إلى عقود موقعة مع مقدمي الخدمات في كل مراحل التأجير، لضمان حماية لحقوق المستهلك من جهة، وإلى عقد الإيجار الموقع فيما بين المستأجر والمؤجر والذي ينص على حقوق وواجبات كلا الطرفين، من جهة أخرى.

وأضاف أنه بإمكان أي شخص تحميل واستخدام التطبيق من أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن لدى «Urban» القدرة على أن يكون منتجاً عالمياً يمكن تبنيه في أكثر من مدينة، كما نطمح إلى طرحه في مدن أخرى.

وعن مدى تغطيته لعقارات الإمارات كافة، قال الغرير: بدأنا بتقديم الخدمة في دبي كمرحلة أولى، لكننا على استعداد لتقديم الخدمة في إمارات الدولة كافة تباعاً.

وبالإشارة إلى كون الخدمات المقدمة عبر التطبيق مجانية أم مدفوعة، قال: هناك رسوم حجز بنسبة 5% في حال وجد المستأجر منزلاً مناسباً وقدم عرضاً تم قبوله من قبل المالك، وهو الرسم نفسه الذي يفرض على المستأجر من قبل الوسيط، وتساعد رسوم الحجز في: ضمان منازل ذات جودة عالية وفرصة استئجار منزله الجديد من خلال التطبيق، فضلاً عن الاستفادة من فريق دعم «Urban» القائم على توفير خدمات الصيانة بعد الانتقال. وعن عدد العقارات المسجلة على التطبيق حالياً أوضح الغرير، أن أكثر من 250 وحدة سكنية مسجلة على التطبيق حالياً، فيما يزداد العدد يومياً.