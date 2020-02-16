شكرا لقرائتكم خبر عن آن مور.. أول رئيسة تنفيذية لمؤسسة «تايم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آن إس مور، هي سيدة أعمال أمريكية، شغلت منصب رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «تايم» للطباعة والنشر، حتى خريف عام 2010. وأصبحت أول رئيسة تنفيذية للشركة عندما عُينت في هذا المنصب في يوليو/ تموز من عام 2002. وتعمل حالياً في منصب مديرة شركة «رويال كاريبيان كروزيز» للرحلات البحرية منذ مايو/ أيار 2012.

ولدت مور في ال 29 من شهر مايو/ أيار من عام 1950، وحصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسة من جامعة «فاندربيلت» في عام 1971، وفي عام 1978، حازت درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

بدأت حياتها المهنية في مجلة «تايم» في عام 1978 محللة مالية، وفي عام 1989 أصبحت الناشرة لمجلة «سبورتس أليستريتيد كيدز»، وفي عام 1991، أصبحت الناشرة لمجلة «بيبول»، أما في عام 1993، فعينت رئيسة للمجلة.

وفي عام 2001، أصبحت نائبة لرئيس شركة «تايم»، كما أنها أصبحت عضوة في مجلس إدارة شركة «أفون برودكتس» لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى أنها أدرجت في مجلة «فورتشن» لأكثر النساء تأثيراً 10 مرات، كما أدرجت ضمن قائمة مجلة «فوربس» لأكثر 100 سيدة تأثيراً في العالم.

في بداية حياتها كانت مور قارئة متعطشة، وكان عندها طموح للعمل في شركة نشر، وبالتالي قبلت أقل عرض حصلت عليه، وهي وظيفة محللة مالية في شركة «تايم».

وفي سنواتها الأولى في «تايم»، اكتسبت مور خبرة في التداول والتسويق، وكان أول منصب تنفيذي لها هو مديرة إعلامية في مجلة «سبورتس أليستريتيد» في عام 1979. وبعد عامين، عينت مديرة مساعدة في مجلة «فورتشن»، قبل أن تصبح مديرة مجلة «موني» ومن ثم «ديسكفري». وفي عام 1984، أصبحت المديرة العامة لمجلة «سبورتس أليستريتيد»، وبعدها ب 4 سنوات أصبحت مساعدة النشر في المجلة.

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وتمكنت مور من استقطاب قراء جدد للمجلات التي تنشرها شركة «تايم» في عام 1989، عندما عينت ناشرة لمجلة «سبورتس أليستريتيد كيدز».

أظهرت مور قدراتها القيادية في وقت مبكر من حياتها المهنية، وتمكنت من صعود سلم شركة «تايم» من خلال توليها عدداً من المناصب الرئيسية فيها. وفي عام 1991، أصبحت ناشراً لمجلة «بيبول»، ومن ثم رئيسة لها.

وأشرفت مور على إطلاق مجلات «أستراليان هو» الأسبوعية، و«إن ستايل»، و«بيبول الإسبانية»، و«ريال سيمبل»، ما منح «تايم» ميزة تنافسية في ساحة المجلات النسائية.

وفي وقت لاحق، وبصفتها نائبة الرئيس التنفيذي، أدارت مور عمليات الأعمال والتطوير لمجلات المستهلكين، بما في ذلك «تايم» و«بيبول»، خلال فترة تطوير قسم التسويق في الشركة.

وأضافت مور أقساماً للجمال والأزياء في مجلة «بيبول»، وغيرت من شكلها وزادت نسبة صفحات الإعلان، وغيرت يوم إصدارها من يوم الاثنين، إلى يوم الجمعة، لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وفي عام 2002، عينت رئيسة تنفيذية لشركة «تايم»، وجاء مع ذلك مهمة نقل منشورات الشركة إلى العصر الرقمي، وهو مشروع ساهم في تحقيق نجاحات متزايدة للشركة.

وفي عام 2007، بلغ نمو حركة المرور الرقمية لمجلات الشركة 72%، وفي عام 2008، وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي، ارتفعت إيرادات موقع people.com بنسبة 51%، في حين أصبح موقع Time.com من بين أكبر 20 موقعاً للوسائط على الإنترنت.