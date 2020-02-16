«خليفة الصناعية» تستعرض مميزاتها التنافسية

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أكدت «مدينة خليفة الصناعية» بأبوظبي مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين من معرض «جلفود».

وصرّح محمد غريب، نائب الرئيس في تقديم الخدمات للمناطق الصناعية في المدينة: «تأتي مشاركتنا في معرض «جلفود» في إطار دعمنا المتواصل لمتعاملينا من رواد قطاع الصناعات الغذائية، واستكمالاً للدور المؤثر الذي تقوم به «مدينة خليفة الصناعية» في تمكين وتطوير هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «يسعى مجمع الأغذية والتعبئة في «مدينة خليفة الصناعية» إلى تمكين متعاملينا من خلال إتاحة منظومة عمل متكاملة؛ حيت يوفر بنية تحتية متطورة، إضافة إلى ربط استثنائي بين متعاملينا وشبكة مورديهم ومتعامليهم، ما يسهل وصول المنتجات للأسواق في أسرع وقت وبأقل كلفة».

وتحتضن «مدينة خليفة الصناعية» عدداً من كبرى الشركات في قطاع الصناعات الغذائية عالمياً مثل شركة «ساديا» البرازيلية، وشركة «بينار» لمنتجات الألبان. إضافة إلى مجموعة من رواد الصناعة الوطنية منهم «الشركة الوطنية للمواد الغذائية» وشركة «الظاهرة» للمنتجات الزراعية ومجموعة «بن غاطي» القابضة.