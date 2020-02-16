نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

التفاوض:

إذا كانت فكرة الدخول في نقاش مع رئيسك في العمل بشأن مقدار المال الذي تستحقه، تجعلك تشعر بالتوتر، فأنت لست وحدك. ويمكن للممارسة والبحث مساعدتك في هذا الأمر. وإذا كنت تتفاوض على الراتب، فإن أفضل استراتيجية للحصول على ما تريده، والحفاظ على علاقتك الودودة مع المدير هي اقتراح نطاق معين للراتب المتوقع يضم الحد الأدنى المستهدف، وحداً أعلى قليلاً. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تهدف للحصول على راتب قدره 100 ألف دولار سنوياً، اقترح راتباً يتراوح بين 100 ألف دولار و120 ألف دولار.

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جدول نوم منتظم:

نحن نعلم أنه أمر صعب، ولكن من المفيد جداً أن تستيقظ في الوقت نفسه كل يوم، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

وإذا عودت نفسك على إطالة النوم بضعة أيام، فإن الخبراء يقولون إنك تخاطر بإعادة ضبط ساعة جسمك على دورة مختلفة، ما يجعلك تشعر بالتعب في وقت لاحق من اليوم.