«غرفة عجمان» تبحث التعاون الاقتصادي مع القنصلية التونسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



استقبل عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، لطفي بن عامر قنصل الجمهورية التونسية - دبي، بهدف بحث التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، واستعرض معه أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بما يدعم التعاون الاقتصادي ويعزز الشراكة بين رجال أعمال الطرفين.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، ومروان حارب مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ومن جانب القنصلية التونسية سامي حسان مدير الممثلية التجارية التونسية.

ورحب المويجعي بالوفد، وأشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين، وأكد أن غرفة عجمان حريصة على تنويع شراكاتها وتعاونها مع كافة الدول على كافة المستويات الصناعية والتجارية والزراعية، لاسيما الدول العربية وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة والعمل على زيادة نمو حجم التجارة البينة بشكل عام.

كما أكد على ضرورة عقد اللقاءات المشتركة والمباشرة التي تضم رجال أعمال ومستثمرين من عجمان وتونس، لضمان تبادل الخبرات والشراكات، وكذلك المشاركة في المعارض المتخصصة، موجهاً بعمل فعالية مشتركة تستهدف المهتمين بالقطاع الزراعي وفرصه الاستثمارية.واستعرض رئيس الغرفة أهم الفرص الاستثمارية في عجمان وجهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير بيئة اقتصادية جاذبة تتسم بالمرونة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

من جانبه قدم لطفي بن عامر، نبذة عن أهم الفرص الاستثمارية في تونس، ومنها الصناعية والسياحية، وسلط الضوء على الفرص الزراعية التي تتميز بها تونس وأهم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.