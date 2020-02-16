لماذا تفشل الشركات الــنــاشـــئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (58)

1 عدم تفويض المهام

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إن بعض رواد الأعمال متفائلون وواثقون لدرجة مفرطة، بحيث إنهم يرفضون تلقي المساعدة من أي شخص مهما كان الموقف الذين يمرون به. إنها مشكلة شائعة بين المديرين التنفيذيين. فبدلاً من الوثوق بالآخرين وتفويض عبء العمل، يقوم هؤلاء بكل العمل بمفردهم، إلا أنه على المدير الناجح تفويض المهام لأشخاص ذوي كفاءة عالية لزيادة معدلات الإنتاجية. وكونك مديراً لشركة ناشئة، عليك أن تضع خطة لعميلة العمل، وتقسم المهام على النحو المطلوب وتفوّضها لمن لديه الكفاءة والخبرة.

وهذا الأمر سيؤدي إلى تقليل العبء عليك للتركيز على الأمور المهمة مثل إدارة الموظفين وعقد الصفقات، ووضع استراتيجيات النمو.

2 الوثوق بالخبراء بدلاً من حدسك

من الجيد أن تثق بالخبراء والأشخاص من ذوي الخبرة، ولكن تأكد من أن حدسك هو أفضل قاضٍ. والعديد من المؤسسين الجدد يقعون في خطأ الانصياع لنصائح الآخرين وتطبيقها من دون تحليل إيجابياتها وسلبياتها، ولكننا ننصحك بالاستماع إلى نصائح الخبراء، ولكن اتخذ القرار الذي تشعر بأنه مناسب لك. وفي حال مررت بموقف محير، بحيث يكون من الصعب عليك اتخاذ قرار صائب، فكّر ملياً في ما هو أفضل لك في الوقت الحالي وتصرف وفقاً لذلك. لا أحد يستطيع فهم الموقف بشكل أفضل منك.