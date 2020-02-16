«دوكاب» تطلق برنامج «بدايتي» لاستقطاب الكوادر الوطنية

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أطلقت «دوكاب» برنامج «بدايتي» الذي يهدف إلى استقطاب المواطنين وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في مختلف المجالات. يأتي ذلك في إطار استراتيجية التوطين التي تنتهجها «دوكاب» بهدف صقل مهارات الشباب الإماراتي وتمكينه من المساهمة في مسيرة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل رافداً محورياً للاقتصاد الوطني ويندرج ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
ويهدف البرنامج الذي يوفر التدريب لمدة عام كامل لكل متدرب، إلى توفير تجربة تعليمية مثمرة وتمكين المتدربين من التعرف إلى طبيعة العمل ضمن بيئة الشركات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي في الدولة، ودوره في تحقيق الازدهار الاقتصادي. وستعمل دوكاب على دعم جميع المتدربين لضمان استفادتهم القصوى من التجربة.
وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»: «ندرك في «دوكاب» أهمية تولي الشباب الإماراتي الطموح لدورهم في مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، حرصنا على إطلاق برنامج «بدايتي» الذي يمنح هؤلاء الشباب فرصاً مهنية مثمرة ويزودهم بالخبرات العملية ويصقل مهاراتهم ليكونوا على أهبة الاستعداد لاستشراف مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، والذي يمثل رافداً رئيسياً يساهم في جهود التنويع الاقتصادي».
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة «دوكاب»: «نضع التوطين على رأس قائمة أولوياتنا في «دوكاب»، دعماً للمساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في تأمين فرص العمل للمواطنين».
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