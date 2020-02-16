شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يوضح عدد المشتغلين فى مصر بالربع الأخير من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالربع الرابع 2019، ارتفاع عدد المشتغلين خلال فترة البحث، حيث ارتفع العدد ليصل إلى 26.621 مليون فرد، بينما كان 26.194 مليون فرد بنسبة زيادة 1.6%
وينشر ”الخليج 365” بالانفوجراف خريطة توزيع المشتغلين خلال الربع الأخير لعام 2019، والتي تتكون من:
- بلغ عدد المشتغلين في الحضر 11.114 مليون مشتغل
- بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.507 مليون مشتغل
- نسبة المشـــتغلين بأجر نقدي نحو 70٪، بواقع 18.628 مليون مشتغل "16.025 ذكور، 2.603 إناث" بنسبة 70% من إجمالي المشتغلين
- بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2.855 مليون مشتغل "2.734 مليون مشتغل من الذكور، 121 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 10.7% من إجمالي المشتغلين.
- بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.329 مليون مشتغل
- عدد المشتغلين من الذكور بهذه الفئة 2.960 مليون مشتغل من الذكور
- عدد المشتغلات بهذه الفئة من الإناث 369 ألف مشتغلة بنسبة 12.5% من إجمالي المشتغلين
- بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـروع أسري بدون أجر 1.809 مليــون مشـتغل
- عدد المشتغلين من الذكور بهذه الفئة 795 ألف مشتغل
- عدد المشتغلات من الإناث بهذه الفئة 1.014 مليون مشتغلة بنسبة 6.8% من إجمالي المشتغلين.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالى قـوة العمل بانخفاض 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
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