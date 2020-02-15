شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزين 91» بسعر 1.55 ريال و«بنزين 95» بـ 2.11 ريال والان نبدء بالتفاصيل

ابتداءً من فبراير.. «أرامكو»: مراجعة أسعار البنزين شهريًا

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م ستكون على النحو الآتي: ( بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر).

وأوضحت أرامكو أنه ابتداءً من شهر فبراير الجاري ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.