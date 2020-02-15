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"التجارة" تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الانجليزية سواء للشركات أو المؤسسات فورياً، تيسيراً منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلاً للعمل التجاري.

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وتأتي هذه الخطوة دعماً من الوزارة لقطاع الأعمال، وتعزيزاً لمبادرات التحول الرقمي بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال.

الجدير بالذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عديدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعمديها من الوزارة ليتم العمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل إلكتروني وفوري.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الالكتروني E.mci.gov.sa والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.