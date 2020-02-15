شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الحكومة تأخذ فى اعتبارها مطالب المصنعين بشأن الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 15 فبراير 2020 عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها المؤتمر الصحفى لوزيرة الصناعة والتجارة والتي أعلنت فيه عدد من القرارات الهامة على رأسها مراجعة وتحديد رؤية جديدة لتنفيذ قرار تسجيل المصانع الموردة.

رئيس البريد: كشفنا أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية

صرح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الأنظمة والحلول المتطورة التى تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها فى محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة؛ حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط، موضحاً أنه فور اكتشاف البريد المصرى حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى والجهات المعنية، ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الامر الذى نتج عنه ضبط تشكيل عصابى تخصص فى مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.

التعبئة والإحصاء: تراجع البطالة فى مصر إلى 8% نهاية 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت إن معدل البطالة بلغ 8% في الربع الرابع من 2019 مقابل 8.9 % بالمئة قبل عام بتراجع 0.9 %، لكن المعدل ارتفاع 0.2 % على أساس ربعي من 7.8 % في الربع الثالث من 2019 ، وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا، يوضح تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، فى دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى.

أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار الخميس، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

نيفين جامع: ربط تخصيص المجمعات الصناعية باحتياجات السوق للحد من الاستيراد

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنها تعمل من 7 صباحا إلى 11 مساءً على عدة محاور وملفات هامة، لتقوية الكفاءات الموجودة بوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن العمل على التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لتعظيم الإيجابيات والتعامل مع الشكاوى والسلبيات وحلها بشكل فورى، بإجراء تغييرات تسمح بترتيب الوزارة من الداخل.

وأضافت خلال أول مؤتمر صحفي لها، اليوم السبت، أنها عملت على محورين خلال الفترة الماضية منها عمل تنظيم للوزارة من الداخل، والعمل بالتوازى مع المصنعين والمصدرين، لتحقيق رؤية الدولة ومن أهمها الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، من خلال العمل على دراسات السوق وربط المصانع الجديدة باحتياجات الدولة للتقليل من الواردات وتصنيعها محلياً.

وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وإدخاله بالمنظومة الرسمية.

Advertisements

وزيرة الصناعة: الحكومة تأخذ فى اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الغاز

شفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تأخذ فى اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الطاقة، فهو قرار ليس خاص بوزارة الصناعة لكن هناك لجنة مكلفة لها دورية انعقاد كل 6 أشهر وهى صاحبة القرار وفق رؤية مبنية على دراسة دقيقة جدًا.

وأضافت جامع، خلال أول مؤتمر صحفى للوزيرة، اليوم السبت، أنه سيتم مناقشة ملف صناعة الحديد، لأنه تم عمل دراسة عن صناعة الحديد بعد شكاوى من بعض المصانع، على أن تجرى مناقشتها مع مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء أعلن خلال الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض الفراولة 3 جنيهات والبرتقال بجنيهين للكيلو

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 15 -2 - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية واستقرار الأسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5 - 11 جنيها للكيلو.

توقعات بانخفاض سعر الأرز 25 قرشا للكيلو والمحصول يكفى حتى نهاية 2021

قال رجب شحاته ، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز المتاح فى مصر يكفى حاجة الاستهلاك المحلى حتى نهاية عام 2021 المقبل ، موضحا أن حجم المزروع بالإضافة إلى المخزون الحالى من الأرز يكفى حاجة الأسواق ، ولن نحتاج إلى الاستيراد من الخارج .

وأضاف شحاته فى تصريح خاص لـ " اليوم اليوم" ، أنه من المتوقع انخفاض سعر الأرز فى السوق المحلى بنهاية فبراير الجارى بسبب زيادة المعروض منه، حيث بلغ حجم الإنتاج من الأرز بنهاية العام الماضى 8 مليون طن أرز شعير، نتج منه 5 مليون طن أرز أبيض، بالإضافة إلى وجود مخزون يبلغ 500 ألف طن أرز محلى على مستورد بالأسواق، مما يسبب فى انخفاض الأسعار.

وأضح شحاته ، أن الاستهلاك المحلى من الأرز سنويا انخفض ليصل إلى 2.5 مليون طن بتراجع قرابة نص مليون طن عن الأعوام السابقة، والسبب هو تغير النمط الاستهلاكى للمواطنين والاعتماد على الوجبات السريعة، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض 250 جنيه للطن والذى يمثل نحو 25 إلى 40 قرشا في سعر الكيلو، بنسبة انخفاض نحو 15 إلى 20%.