شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى ستارز" ينفى شائعة ظهور "كورونا" فى المركز التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز التجارى "سيتى ستارز" بيانا صحفيا عبر صفحته الرسمية بشبكة فيس بوك، رداً على ما تتناوله السوشيال ميديا من شائعات بخصوص ظهور حالة مصابة بكورونا فى المبنى التجارى . وبحسب البيان ، نفت إدارة المركز التجارى هذه الشائعة مؤكدة أن المول مفتوح بشكل عادى و طبيعى حيث أننا أول من سيبادر بنشر الحقيقة حرصاً على سلامة زائرينا والعاملين بالمركز، ونؤكد أن الجهة المسؤولة فى البلد عن عمل أى إجراء وقائى أو حتى احترازى هى وزارة الصحة ، وبرجاء عدم نشر معلومات خاطئة".



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