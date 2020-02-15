شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نستهدف مضاعفة إنتاج الدلتا للصلب لـ 10 أمثال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعقد اجتماعات دورية مع الحكومة، وهناك خطة إصلاح جاهزة من سبتمبر الماضي لقطاع الأعمال، ونحن نسير في خطوات الإصلاح بخطى جيدة، وكل 4 أشهر يتم إعادة تحديث خطة التطوير بكل تفاصيلها وعرضها على الرئيس.

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وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن لقاءه مع الرئيس اليوم السبت ، كان للحديث حول موضوعات تم استكمالها مثل موضوع المصانع التي تم البدء في تحديثها مثل مصنع الدلتا للصلب الذي تم مضاعفة انتاجه من 80 ألف طن لـ 200 ألف طن، وتم شراء مسبك في يناير الماضي لمضاعفة الانتاج لـ 10 أمثال، ومحلج الفيوم الذي يعيد للقطن المصري قيمته ضمن 11 محلج يتم إعدادهم بتكنولوجية جديدة، إلى جانب تطوير مصانع الغزل والنسيج، وموضوعات جاري استكمالها، وموضوعات تحتاج لحسم وتوجيه، والرئيس السيسي أطمئن لما يحدث وأعطي بعض التوجيهات لتنفيذها.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام قائلا : أن الموضوعات التي تحتاج لحسم أمر بينه وبين الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشكلات بقطاع الورق، خاصة بمصنع قنا وأدفو المتوقفين من مايو الماضي، ومصنع أبو قير وكان هناك مشاكل و تم إنهاء 50% منها المتعلق باحتساب القيمة المضافة على مدخلات الانتاج؛ لتعود صناعة الورق لسابق عهدها.