شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة : إطلاق نسخة السجل التجاري باللغة الانجليزية والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة دعماً من الوزارة لقطاع الأعمال، وتعزيزاً لمبادرات التحول الرقمي بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال.
الجدير بالذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عديدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعمديها من الوزارة ليتم العمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل إلكتروني وفوري.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الالكتروني E.mci.gov.sa والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.
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