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تعاون سعودي جيبوتي لزيادة التبادل التجاري والاستثماري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي حسن حمد إبراهيم أمس في الرياض برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.

وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.

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كما أكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.

وشهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وجيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال عام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.

أبرز ما تضمنه البرنامج: