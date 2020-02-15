شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض سعر الأرز 25 قرشا للكيلو والمحصول يكفى حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب شحاته ، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز المتاح فى مصر يكفى حاجة الاستهلاك المحلى حتى نهاية عام 2021 المقبل ، موضحا أن حجم المزروع بالإضافة إلى المخزون الحالى من الأرز يكفى حاجة الأسواق ، ولن نحتاج إلى الاستيراد من الخارج .

وأضاف شحاته فى تصريح خاص لـ " اليوم اليوم" ، أنه من المتوقع انخفاض سعر الأرز فى السوق المحلى بنهاية فبراير الجارى بسبب زيادة المعروض منه، حيث بلغ حجم الإنتاج من الأرز بنهاية العام الماضى 8 مليون طن أرز شعير، نتج منه 5 مليون طن أرز أبيض، بالإضافة إلى وجود مخزون يبلغ 500 ألف طن أرز محلى على مستورد بالأسواق، مما يسبب فى انخفاض الأسعار.

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وأضح شحاته ، أن الاستهلاك المحلى من الأرز سنويا انخفض ليصل إلى 2.5 مليون طن بتراجع قرابة نص مليون طن عن الأعوام السابقة، والسبب هو تغير النمط الاستهلاكى للمواطنين والاعتماد على الوجبات السريعة، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض 250 جنيه للطن والذى يمثل نحو 25 إلى 40 قرشا في سعر الكيلو، بنسبة انخفاض نحو 15 إلى 20%.

وأوضح شحاته، أن الاستهلاك الشهرى من الأرز يعادل 250 ألف طن شهريا وفقا لمعدلات الإقبال من المواطنين، لافتا إلى أنه على مستوى الأرز التموينى فإنه سيتم توريد 95 ألف طن لوزارة التموين فى 4 أشهر وفقا للمناقصة التى أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم التوريد خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 يوليو المقبل.

من الجدير بالذكر، أن سعر صرف الدولار تراجع على مدار الأسبوعين الماضيين مقابل الجنيه ليصل 15.73 جنيه، ومن المتوقع أن تنخفض الكثير من السلع الغذائية في الأسواق خلال التعاقدات الجديدة وخاصة المستوردة والتى تتأثر بأسعار الصرف، ومن أبرز السلع التى ستشهد انخفاض اللحوم المستوردة حيث تستورد مصر قرابة 50% من الاستهلاك المحلى للحوم من الخارج.