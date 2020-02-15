شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض الفراولة 3 جنيهات والبرتقال بجنيهين للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 15 -2 - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق، ما أدى إلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية واستقرار الأسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5 - 11 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما انخفض سعر الفراولة ليتراوح بين 4 – 6 مقابل 4– 9 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9 جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6 - 9 جنيهات.

Advertisements

والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.