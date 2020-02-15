شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. التنقيب عن الغاز في 7 مناطق بالمتوسط مطلع 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن بدء عمليات الحفر والاستكشاف في 7 مناطق غرب المتوسط مطلع 2021.

وكان وقع وزير البترول المصري، منذ أسبوعين 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة البحر المتوسط والصحراء الغربية عبر حفر 38 بئراً، باستثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار.

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إن هيئة البترول أبرمت الاتفاقية مع عدد من الشركاء من بينهم شركة "إيجاس" و"أباتشي" و"بي بي" و"شل".