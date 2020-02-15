ارتفاع حاد لأسعار الذهب في الأسواق المصرية.. والمعدن الأصفر يسجل أكبر حالة تذبذب سعري

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت 15 فبراير، بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21، 690 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عالميا إلى 1570 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، نتيجة المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب السبت في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 592 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 690 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 788 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5520 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.