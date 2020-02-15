شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تعلن استراتيجية جديدة للسيارات وإرسالها لمجلس الوزراء خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن أن الحكومة تسعي لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، وتم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لعمل هذا الحصر، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكب هنا في مصر بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.

وأعلنت خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت، أن هناك استراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، على أن نرسلها إلي مجلس الوزراء، وهي رؤية واستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الاستراتيجية وإرسالها لمجلس الوزراء الأسبوع الحالى.

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وتابعت، : "ما نقوم عليه حالياً هى استراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية"، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.