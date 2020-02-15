مصدر : ارتفاع إيرادات المصرية للاتصالات بنسبة 10%؜ خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من التفاؤل على عدد من المحللين الماليين بشركات مالية وبنوك استثمار مختلفة، وعلى رأسها فاروس، ونعيم، وسي اي كابيتال، بخصوص نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات والتي من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع الجاري.
وكشفت توقعات المحللين عن وجود ارتفاع في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 10% خلال عام 2019، وأن تصل الإيرادات إلى 25 مليار جنيه بنتائج أعمال ومؤشرات قوية لشركة المصرية للاتصالات لعام 2019 وذلك طبقا لأداء المصرية للاتصالات واستثماراتها خلال العام الماضي.
وقال مصدر مسئول إنه من المتوقع أن تشهد صافي الأرباح زيادة ملحوظة لعام 2019، على الرغم من قيام الشركة باستثمار 1.5 مليار جنيه تكلفة برنامج المعاش المبكر الذي أطلقته الشركة للعاملين خلال العام الماضي.
وسوف تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان خلال الأيام المقبلة عن نتائج أعمالها للعام الماضي 2019.
وكانت المصرية للاتصالات قد حققت إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% خلال 9 أشهر الأولى من العام، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من 2018 ، بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوي كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 15% ومشتركي المحمول بنسبة 27% وذلك خلال أول 9 أشهر فى 2019.
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