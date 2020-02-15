شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : ارتفاع إيرادات المصرية للاتصالات بنسبة 10%؜ خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من التفاؤل على عدد من المحللين الماليين بشركات مالية وبنوك استثمار مختلفة، وعلى رأسها فاروس، ونعيم، وسي اي كابيتال، بخصوص نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات والتي من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت توقعات المحللين عن وجود ارتفاع في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 10%؜ خلال عام 2019، وأن تصل الإيرادات إلى 25 مليار جنيه بنتائج أعمال ومؤشرات قوية لشركة المصرية للاتصالات لعام 2019 وذلك طبقا لأداء المصرية للاتصالات واستثماراتها خلال العام الماضي.