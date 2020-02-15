شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: ربط تخصيص المجمعات الصناعية باحتياجات السوق للحد من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنها تعمل من 7 صباحا إلى 11 مساءً على عدة محاور وملفات هامة، لتقوية الكفاءات الموجودة بوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن العمل على التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لتعظيم الإيجابيات والتعامل مع الشكاوى والسلبيات وحلها بشكل فورى، بإجراء تغييرات تسمح بترتيب الوزارة من الداخل.

وأضافت خلال أول مؤتمر صحفي لها، اليوم السبت، أنها عملت على محورين خلال الفترة الماضية منها عمل تنظيم للوزارة من الداخل، والعمل بالتوازى مع المصنعين والمصدرين، لتحقيق رؤية الدولة ومن أهمها الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، من خلال العمل على دراسات السوق وربط المصانع الجديدة باحتياجات الدولة للتقليل من الواردات وتصنيعها محلياً.

وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وإدخاله بالمنظومة الرسمية.

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وذكرت الوزيرة: ملفات الصناعة والتجارة تحتاج تعاملات فورية، فليس لدينا متسع من الوقت، وحالياً بنسبة كبيرة تمكنت من دراسة أغلب الملفات والتحديات التي تواجه الوزارة، وعلي رأسها أزمة المعارض الخارجية، وتم مراجعة المعارض الخارجية، وتم دعم المعارض ب 125 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالى، على أن تجرى مراجعة كافة المعارض التي نشارك بها، وذلك لنصل بدعم الدولة لكافة الشركات، لفتح الباب لدخول شركات جديدة لقطاع التصدير، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

واستطردت، أن الخطة الموضوعة للمعارض الخارجية نراجعها حالياً، وذلك حتي لا يكون نفس الشركات والجهات هي المشاركة بشكل مستمر، دون دخول شركات جديدة

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.