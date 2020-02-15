الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه ذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) نقلا عن وزير النفط بيجن زنغنه يوم السبت أن إنتاج حقول غرب كارون النفطية في جنوب غرب إيران زاد بمقدار خمسة أمثال في الأعوام الستة الماضية. ولم يذكر الموقع رقما محددا للزيادة في الإنتاج. وسبق أن صرح وزير النفط أن إيران كانت تتطلع في العام الماضي لإنتاج يصل إلى 300 ألف برميل نفط يوميا من حقول غرب كارون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير: إنتاج حقول غرب كارون بإيران ارتفع خمسة أمثال في الأعوام الستة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.