شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: حريصون على تعزيز دور حماية المنافسة لخلق مناخ تجارى واستثمارى قويم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى، مشيرة إلى الجهود الكبيرة للجهاز فى خلق مناخ تجارى واستثمارى قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية حيث استعرضت مع فريق العمل بقيادة الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة أن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أهمية العمل على نشر الوعى بثقافة المنافسة والمسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة فى السوق المصرى.

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وأكدت جامع أهمية تحقيق التوافق بين القرارات والقوانين التى تعدها الاجهزة الحكومية مع مواد وبنود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف عدم ايجاد تعارض والمساهمة فى إنفاذ القانون.

ومن جانبه استعرض الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طبيعة عمل الجهاز والسلطات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 2005، وأهم الممارسات المحظورة التى يجرمها القانون وأثر إنفاذه على جذب الاستثمارات والاقتصاد الكلى.

وأوضح أن الجهاز يعد الأداة الرئيسية لضمان توافر البيئة التنافسية الحرة والتى تؤثر ايجابا على كل من المستثمرين والأسواق ومن ثم على منظومة الاقتصاد الكلى، مشيراً إلى تركيز منظومة عمل الجهاز على دعم اليات السوق الحر وخلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادى دون قيد أو ضرر.

وقد قامت الوزيرة بجولة تفقدية للأقسام الإدارية والفنية بالجهاز، وكذا المكتبة الشاملة والتى تضم كافة الكتب والمراجع الدولية والتى تغطى مختلف القطاعات التى تتطلبها طبيعة عمل الجهاز.