شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت 15 فبراير بقيمة جنيهين لليوم الثانى على التوالى، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا إلى 1583 دولار حتى الآن .
عيار 18 : 592 جنيها للجرام
عيار 21 : 690 جنيها للجرام
عيار 24 : 788 جنيها للجرام
الجنيه الذهب : 5520 جنيهات
أوقية الذهب : 1583 دولارا
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.