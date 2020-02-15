شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم .. انخفاض الطماطم والبسلة والبطاطس تبدأ من جنيهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 15 - 2- 2020 انخفاضا في أسعار الطماطم مع استقرارا جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، وبحسب ما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضا لتتراوح بين2 – 4.5 جنيها مقابل 2-5.5 جنيها، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2- 3 جنيها، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، بينما سجل سعر الكوسة 3-6 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 –5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-10 جنيه مقابل 9 – 12 جنيها .

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.