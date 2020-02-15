شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلص من خسائرها وتغلق أغلبها على ارتفاع محققة مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الجمعة حيث تخلصت من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة لتتحول إلى الصعود وتحقق مكاسب أسبوعية، كما حقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



يأتي ذلك رغم تباين بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في الشهر الماضي واستقرار أسعار الواردات وانخفاض الغنتاج الصناعي بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني.



ولا تزال الصين تكافح من أجل السيطرة على فيروس كورونا حيث كشفت عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 1400 شخص وإصابة ستين ألف حالة.



وفي سياق آخر، أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الرئيس الأمريكي يستعد لاقترح خفض ضريبي للأسر المتوسطة كما سيتيح للأسر شراء أسهم أمريكية خالية من الضرائب.

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وفي سوق الخام، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.2% مغلقا عنند 52.05 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسسبوعية بنسبة 3.4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.3 دولار وأقل سعر عند 51.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.7% وأغلق عند 57.32 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.2%، وسجل اعلى سعر اليوم عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 29398 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 29463 نقطة وأقل مستوى عند 29283 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 9731 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 9746 نقطة وأقل مستوى عند 9693 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3380 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 3380 نقطة وأقل ممستوى عند 3366 نقطة.