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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تتراجع في ظل وفرة المعروض من المحاصيل الزراعية البرازيلية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الجمعة متأثرة بوفرة المحاصيل الزراعية البرازيلية وضعف عملتها المحلية الأمر الذي يؤهلها لتصدير كميات كبيرة من الذرة والصويا ومنافسة الصادرات الأمريكية.
وكشفت الحكومة البرازيلية عن أنها حصدت كميات كبيرة من الذرة والصويا وتستعد لطرح بعضها للتصدير، ويتوقع محللون جذب السلع الزراعية البرازيلية المشترين بشكل كبير في ظل ضعف عملتها الريال مقابل قوة الدولار الأمريكي.
في نفس الوقت، لم تفصح الصين بعد عن مدى التزامها ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أبرمته منتصف الشهر الماضي مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بحجم مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحللين يخشون من تأثير انتشار فيروس كورونا على التزام الصينيين ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% وأغلقت عند 3.77 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.81 دولار وأقل سعر عند 3.76 دولار.
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