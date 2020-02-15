شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على استقرار إيجابي مع ترقب التطورات حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "آبل" على نحو إيجابي خلال تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين لأبرز التطورات بشأن فيروس "كورونا" وتأثيره على أعمال صانعة "آيفوون" في الصين وفي الولايات المتحدة أيضاً.



وتعتمد "آبل" على موردين في الصين لمكونات أجهزتها التقنية مثل "فوكسكون" كما أنها تجمع جوالات "آيفون" في مصنعها بالصين أيضاً.



ونتيجة انتشار فيروس "كورونا" في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، أعلنت "آبل" تعليق بعض أنشطتها الإنتاجية خوفا من انتقال الفيروس إلى موظفيها.

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ويرى محللون ان مبيعات "آبل" من "آيفون" وغيره من الأجهزة والعمليات الإنتاجية أيضا سوف تتأثر خلال الربع السنوي الأول بفيروس كورونا.



يذكر ان الحكومة الصينية قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1400 حالة بينما أصيب ما يقرب من ستين ألف شخص.



وفي ختام الجلسة، استقر سهم "آبل" على نحو إيجابي مغلقا عند 324.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 325.9 دولار وأقل سعر عند 322.8 دولار.