شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق منخفضاً رغم الانتصار القضائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الجمعة على الرغم من تحقيق شركة التجارة الإلكترونية انتصارا قضائيا سواء على الصعيد الأمريكي أو في السوق الهندي.



وكانت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة قد أعلنت أمس تعليق عقد وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الذي منحته لشركة "مايكروسوفت" من أجل تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية للوزارة.



وتقدر قيمة هذا العقد بعشرة مليارات دولار وكانت تتنافسه فيه مع "مايكروسوفت" شركات "أمازون" و"جوجل" و"أوراكل" و"آي بي إم" وغيرهم من الشركات في القطاع التكنولوجي.

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وترى "أمازون" أن العقد الممنوح لـ"مايكروسوفت" كان بطريقة غير قانونية وتريد إعادة المسابقة وطالبت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالمثول للشهادة في هذا الأمر امام القضاء.



وفي سياق آخر، أقر القضاء الهندي قراراً يعلق فيه التحقيقات مع "أمازون" و"فليبكارت" المملوكة لـ"وول مارت" والتي تختص باتهامات ضد المنافسة وممارسات احتكارية في السوق الهندي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون" بنسبة 0.7% إلى 2134.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 2159 دولارا وأقل سعر عند 2125.8 دولار.