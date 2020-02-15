شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1 % تراجعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1575.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولار.
وقال محللون: إن سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية وبدأت في التحرك صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي المحتمل للفيروس، مشيرة إلى أن ارتفاع الدولار يضغط أيضا على المعدن الأصفر.
وتتجه الأسهم الآسيوية لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر.
لكن محللين قالوا: إن الإقبال على الذهب ما زال غير متضرر في الوقت، الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في إقليم هوبي بالصين، مع تسجيل نحو 5000 حالة إصابة جديدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2433.36 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.
وربحت الفضة 0.3% إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 969.28 دولار.
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