شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحقق أول مكسب بعد 6 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار النفط أمس الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع؛ بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج؛ لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 1% في الجلسة السابقة. وبرنت مرتفعا 3.4% في الأسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5% الخميس وهو مرتفع 2.2% حاليا في الأسبوع.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك: «يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن «أوبك+» ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج، وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب».

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وهوت أسعار الخام نحو 20% من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن من يناير، مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين، في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.

وردا على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+»، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول الخميس: إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.