شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار خسائر «الطيران» من إلغاء الرحلات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إيكاو: إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية إلى البر الرئيس في الصين ومنه، وإن 50 شركة أخرى قلصت العمليات.
وأضافت المنظمة: إن هذا أدى إلى خفض بنسبة 80% في طاقة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة إلى الصين ومنها، وتراجع بنسبة 40% في الطاقة من جانب شركات الطيران الصينية.
وقالت إيكاو: إن التقدير الأولي لا يتضمن التأثيرات المحتملة على الطائرات المخصصة للشحن فقط، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، على حركة السفر الجوي المحلية في الصين، أو حركة السفر الدولية فيما يخص هونج كونج ومكاو وتايوان. كما تتوقع المنظمة احتمال أن تتكبد اليابان خسائر بقيمة 1.29 مليار دولار في إيرادات السياحة بالربع الأول؛ بسبب انخفاض عدد المسافرين الصينيين واحتمال أن تخسر تايلاند 1.5 مليار دولار.
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