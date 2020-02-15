شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعقد مؤتمرا لمناقشة نتائجها المالية 16 مارس والان نبدء بالتفاصيل

دعت «أرامكو السعودية » المحللين والمستثمرين والإعلاميين للانضمام للاستماع إلى البث الإلكتروني الصوتي لمناقشة نتائج الشركة لعام 2019، يوم 16 مارس المقبل. وقالت «أرامكو السعودية»: إن المؤتمر سيعقد في الساعة الثالثة مساء، وسيكون مسبوقا بنشر نتائجها السنوية لعام 2019. يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو في السوق السعودي يوم 11 ديسمبر الماضي. وحققت الشركة أرباحا صافية بـ255.81 مليار ريال بنهاية التسعة الأشهر المنتهية في سبتمبر 2019، قياسا بأرباح قدرها 311.74 مليار ريال عن الفترة المماثلة من عام 2018.

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