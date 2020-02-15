82 فندقاً جديداً إلى سوق الضيافة الإماراتي في عامين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



شهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات دخول عدد كبير من الفنادق خلال العامين الماضيين، في ظل تسارع وتيرة الافتتاحات الفندقية، خاصة في دبي، حيث يقدر عدد الفنادق الجديدة التي دخلت السوق خلال العامين 2018 و 2019 بنحو 82 فندقاً، تضم أكثر من 22 ألف غرفة.

ويصل عدد الفنادق الجديدة على مستوى دولة الإمارات في 2019 إلى نحو 36 منشأة فندقية جديدة تضم نحو 11.5 ألف غرفة وشقة فندقية، منها 10 آلاف غرفة في دبي من خلال 27 فندقاً.

وارتفع عدد الفنادق خلال 2018 بنحو 46 فندقاً، بنمو 6.3% ليصل إلى 772 فندقاً بنهاية عام 2018، مقارنة مع 726 فندقاً بنهاية عام 2017. وبحسب بيانات، حصلت عليها ”الخليج 365”،بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية (فنادق وشقق) في الدولة بنهاية عام 2018 نحو 1106 منشآت تتضمن نحو 173.08 ألف غرفة وشقة فندقية، مقارنة مع 1058 منشأة فندقية تتضمن 162.22 ألف غرفة، وشقة فندقية.

و الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة، من حيث عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء، وفقاً لمؤسسة «إس تي آر» للاستشارات والبحوث الفندقية، حيث تحتضن نحو 50 ألف غرفة فندقية قيد التطوير.

وتترقب الإمارات، خاصة دبي، دخول عدد كبير من الفنادق خلال عام 2020.