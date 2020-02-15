شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع عن ذروة أسبوع بفعل مخاوف «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب عن ذروة ما يزيد على أسبوع، أمس الجمعة، في الوقت الذي تنامى فيه الإقبال على الأسهم؛ بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس «كورونا»؛ لكن تسجيل حالات إصابة جديدة، كبح خسائر المعدن النفيس، وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1575.35 دولار للأوقية (الأونصة)؛ بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير/شباط عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولار.
وقالت مارجريت يانج يان المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس «سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية، وبدأت في التحرك صعوداً مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر (الاقتصادي) المحتمل للفيروس» مضيفة: إن ارتفاع الدولار يضغط أيضاً على المعدن الأصفر.
وقال محللون: إن الإقبال على الذهب ما يزال غير متضرر في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في إقليم هوبي بالصين، مع تسجيل نحو 5000 حالة إصابة جديدة، وربح المعدن النفيس نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري.
(وكالات)
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