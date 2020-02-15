«سي إن إن»: «إكسبو 2020» يعزز مكانة دبي الاقتصادية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» في تقرير حديث إن«إكسبو 2020 دبي»، سيكون أكبر حدث على الإطلاق يُنظم في العالم العربي، مع توقع استقطابه لنحو 25 مليون زائر دولي خلال فترة انعقاده التي ستدوم 6 أشهر.

وأوضحت أن عمليات الإنشاء والبناء في موقع الحدث جارية على قدم وساق، حيث يتجاوز حجمه 600 ملعب كرة قدم، وسيعرض عمارة رائعة وبنية تحتية متطورة وتقنيات لم يسبق لها مثيل.

وبدءاً من أكتوبر من العام الجاري، ستعرض 192 دولة ثقافاتها وابتكاراتها للجمهور. ومن المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 بدفعة كبيرة لاقتصاد دبي، ودولة الإمارات ككل، حيث يشير تقرير صادر عن شركة «إيرنست أند يونج» الاستشارية إلى أن المعرض سيضخ في الاقتصاد ما يصل إلى 33.4 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2013 و2031، وسيساهم في خلق 900 ألف وظيفة، وسيساهم في 1.5% في إجمالي الناتج المحلي السنوي للإمارات. ويعتبر قطاع الفنادق والضيافة من أكثر القطاعات التي تستفيد من إكسبو 2020، حيث ستضاف 160 ألف غرفة فندقية إلى المعروض.