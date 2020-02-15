شكرا لقرائتكم خبر عن 4.85 مليار دولار تخارجات «السيادية» من الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من شركة «إي فيستمنت» للأبحاث، الخميس، أن استثمار صناديق الثروة السيادية في الأسهم عبر مديري أصول خارجيين انخفض في الربع الأخير من العام الماضي.
وجرى سحب 4.85 مليار دولار من أدوات الأسهم العالمية التي يشرف عليها مديرو صناديق طرف ثالث خلال الربع، بعد أن سجلت دخول تدفقات على مدى فصلين، بينما خرج 1.87 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وخروج التدفقات لافت للنظر على وجه الخصوص بالنظر إلى أن الأسهم العالمية واصلت ملامسة مستويات مرتفعة قياسية.
وباستثناء الربع الثالث تخلص مديرو الصناديق السيادية من أصول لأسهم بأعلى معدل منذ 2018. (رويترز)
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