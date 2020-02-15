شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار خسائر شركات الطيران الربعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها تتوقع احتمال انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار في الربع الأول بسبب عمليات إلغاء الرحلات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وقالت الوكالة التي مقرها مونتريال الأربعاء إن من المتوقع أن يؤثر الفيروس بشكل أكبر في القطاع، مقارنة مع ما سببه وباء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في 2003، في ضوء حجم أعلى ومدى أكبر لإلغاء الرحلات يجري تسجيله.
وقالت (إيكاو) إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية إلى البر الرئيسي في الصين ومنه وإن 50 شركة أخرى قلصت العمليات.
وأضافت المنظمة أن هذا أدى إلى خفض بنسبة 80 في المئة في طاقة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة إلى الصين ومنها وتراجع بنسبة 40 في المئة في الطاقة من جانب شركات الطيران الصينية. (رويترز)
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