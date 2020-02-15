شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرات وبرك السباحة البرية.. سياحة «الطبيعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مع اقتراب موسم الصيف، تبدأ المجموعات السياحية والعائلات بجدولة مواعيد رحلاتهم وتحديد البلدان والأماكن التي من الممكن أن يقضوا فيها إجازاتهم السنوية لأخذ قسط من الراحة بعيداً عن ضغط العمل ومشاغل الحياة. ولفصل الصيف رونقه الخاص وتميزه عن باقي الفصول، فطقسه الدافئ يبشر بقضاء أمتع الأوقات في مختلف الأماكن الجبلية أو الساحلية.

وللسباحة والأنشطة المائية المرافقة على ضفاف البحيرات والبرك الطبيعية نصيب وافر في جداول تلك الرحلات، ولعل هذه الموارد المائية تعتبر من أكثر أماكن الجذب السياحية الموجودة في أي بلد والتي يلوذ إليها الناس هرباً من ارتفاع درجات الحرارة وبعيداً عن المتاحف والفنادق والمولات المكتظة داخل المدن.

بحيرة ورثرسي النمسا

في جنوب النمسا وتحديداً في مقاطعة كارينثيا، تقع بركة «ورثرسي» الجميلة والمحاطة بسفوح جبال الألب والغابات المتداخلة، ومن حولها توجد القرى الصغيرة المتناثرة.

تعد «ورثرسي» إحدى أكبر برك السباحة الطبيعية في أوروبا ومعلماً سياحياً يرتاده الكثير من الزوار. فهي تتميز بدفء مياهها صيفاً الأمر الذي يشجع على القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية كالسباحة والغطس والصيد وركوب الأمواج، وتعتبر منطقة مثالية للعائلة لتمضية أفضل الأوقات.

بحيرات هامبستيد لندن

مجموعة من برك السباحة الطبيعية المتجاورة، تقع على مقربة من العاصمة البريطانية لندن، وتوفر بحيرات «هامبستيد» مكاناً هادئاً لزوارها من أجل قضاء أفضل الأوقات بعيداً عن صخب المدينة. حيث تمتد في حضن ريفي يمتاز بطبيعته الساحرة المملوءة بالأشجار التي تعد موطناً لأنواع مختلفة من الطيور مثل البط الأسود ودجاجة الماء وطائر الغطاس.

لا يوجد أفضل من تناول وجبة خفيفة مع فنجان شاي إنجليزي عريق في كافتيريا «بارليمنت هيل» المجاورة. تفتح البحيرة أبوابها للزائرين على مدار العام تقريباً.

بحيرة بوكنبيرج بلجيكا

تقع هذه البركة الجميلة ضمن متنزه «بوكنبيرج» التابع لضاحية «ديورن» في بلجيكا، وتعتبر مكاناً مثالياً للسباحة البرية، ويقصدها السياح من كل مكان بسبب نقاوة مياهها التي يتم تعقيمها باستمرار باستخدام أنظمة فلترة طبيعية.

يمكن الاستمتاع بالسباحة في «بوكنبيرج» مجاناً خلال فصلي الربيع والصيف بعد تبني قرار تحويلها إلى بركة سباحة طبيعية من قبل السكان المحليين الذين يتدفقون إليها باستمرار، كما يمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام «الترام» من مركز المدينة.

بحيرة أستوريا نيويورك

في مدينة نيويورك وداخل حديقة «أستوريا» المطلة على جسر روبرت كيندي الشهير تقع بركة «أستوريا» البرية الكبيرة والتي تمتد على مساحة تزيد على 5000 متر مربع.

تضم البركة مسارات مخصصة للتدريب على السباحة وتمارين الأيروبيك المائية، بالإضافة إلى أماكن سباحة واسعة مخصصة للأطفال. توجد حولها مطاعم تقدم النقانق اللذيذة والقهوة، والدخول إلى الحديقة مجاني.

نهر آر سويسرا

اكتسب نهر «آر» في مدينة بيرن السويسرية سمعة كبيرة على مستوى العالم لكونه أحد أنظف وأجمل أنهار أوروبا على الإطلاق. وهو مكان مفضل للعديد من الناس من أجل السباحة في مياهه النقية المتشكلة من ذوبان القطع الجليدية، ما يجعل للسباحة متعة خاصة، وخصوصاً في حرارة الصيف.

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في الواقع أخذت شعبية هذا النهر بالازدياد وخصوصاً عندما أصبح بعض السكان المحليين يستخدمونه للسباحة من وإلى أعمالهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

بحيرة سانت جيمس كيب تاون

ضمن متنزه طبيعي ساحر يبعد أقل من ساعة بالسيارة من مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا تقع بركة «سانت جيمس» الصخرية والمحاطة بالبيوت الخشبية التراثية، تتميز بمياهها الدافئة نسبياً مع وجود حمام سباحة كبير.

توجد الكثير من صور الحياة البرية إضافة لمنطقة لعب مخصصة للأطفال.

وفي الجوار نلاحظ انتشار المقاهي الشعبية التي تقدم أشهى الوجبات.

الدخول إلى المتنزه وبحيرته الطبيعية مجاني.

بحيرة الأربعون قدماً دبلن

تشتهر أيرلندا بسحرها الخاص وطبيعتها الخلابة، فضلاً عن وجود العديد من البحيرات الطبيعية، ومنها بحيرة «الأربعين قدماً» التي تستقطب الآلاف من حول العالم سنوياً.

تعد من أشهر وأقدم أماكن السباحة البرية في أيرلندا، وتقع جنوب خليج دبلن في ضاحية «سانديكوف».

يعود تاريخ السباحة فيها إلى أكثر من 250 عاماً، وهي مكان مفضل يقصده المغامرون الذين يهوون القفز من على المرتفعات الصخرية العالية. على بعد عشر دقائق سيراً على الأقدام يوجد مقهى «هاتش» الذي تلقى فيه ترحيباً حاراً.

بحيرة برونتي سيدني

تتمتع مدينة سيدني بوجود أجمل حمامات وبرك السباحة الطبيعية ذات المياه المالحة المطلة على المحيط. وتمثل زيارة إحداها، وهي «بركة برونتي»، المتاخمة للشاطئ والذي يحمل الاسم نفسه تحدياً من نوع خاص. حيث تدخل مياه المحيط المالحة إلى هذه البركة وتعطي رونقاً خاصاً للسباحة في يوم صيفي حار في أستراليا.

الدخول لهذه البركة مجاني ومفتوح على مدار السنة وتوجد فيها أماكن سباحة تناسب الصغار. كما يمكن التوجه إلى مقهى «برونتي بيلو» القريب والمصمم على الطراز البرازيلي، وشرب فجان من القهوة مع إطلالات رائعة على الشاطئ.

بحيرات بورتو مونيز البرتغال