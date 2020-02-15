زوكربرج مستعد لدفع «فيسبوك» ضرائب أكثر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت مقتطفات من كلمة يلقيها مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، اليوم السبت، أنه متقبل لفكرة أن تطبيق إصلاحات ضريبية في أنحاء العالم، ربما يضطر شركته لدفع مزيد من الضرائب في بلدان مختلفة.

ومن المنتظر أن تعاد صياغة القواعد الضريبية عبر الحدود، بعدما سعت 137 دولة في الشهر الماضي، لتجنب حرب تجارية بسبب التعدد الضريبي على الخدمات الرقمية في العالم. ومن المنتظر أن يقول زوكربرج في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن «أدرك أن هناك إحباطاً إزاء أسلوب فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا في أوروبا، نحن أيضاً نريد إصلاحاً ضريبياً، ويسرني أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدرس ذلك». (رويترز)