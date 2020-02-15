شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربرج مستعد لدفع «فيسبوك» ضرائب أكثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت مقتطفات من كلمة يلقيها مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، اليوم السبت، أنه متقبل لفكرة أن تطبيق إصلاحات ضريبية في أنحاء العالم، ربما يضطر شركته لدفع مزيد من الضرائب في بلدان مختلفة.
ومن المنتظر أن تعاد صياغة القواعد الضريبية عبر الحدود، بعدما سعت 137 دولة في الشهر الماضي، لتجنب حرب تجارية بسبب التعدد الضريبي على الخدمات الرقمية في العالم. ومن المنتظر أن يقول زوكربرج في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن «أدرك أن هناك إحباطاً إزاء أسلوب فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا في أوروبا، نحن أيضاً نريد إصلاحاً ضريبياً، ويسرني أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدرس ذلك». (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر زوكربرج مستعد لدفع «فيسبوك» ضرائب أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.