آمال خفض الإمدادات تدعم ارتفاع النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع، بفعل افتراض أن منتجين كباراً سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين، الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.4% إلى 57.05 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 1% في الجلسة السابقة، وبرنت مرتفع 3.4% في أسبوع، وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير/‏كانون الثاني.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36% إلى 52.16 دولار للبرميل، وزاد الخام القياسي 0.5% الخميس، وهو مرتفع 2.2% حالياً في الأسبوع.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك: «يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم مجدداً لتقليص الإنتاج، وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب».

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وهوت أسعار الخام نحو 20% من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن يناير/‏كانون الثاني، مع تكاتف المخاوف بشأن فائض المعروض، والقلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين، في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.

ورداً على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020، يتجه للانخفاض، بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009، بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير/‏شباط، لتصل إلى 442.5 مليون برميل. وكان محللون توقعوا في استطلاع ل«رويترز» أن ترتفع المخزونات ثلاثة ملايين برميل.ونمت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.(وكالات)