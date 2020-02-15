الضغوط تلازم الأسهم في آخر أسبوع من النتائج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نالت الضغوط البيعية من مؤشرات الأسهم المحلية، في آخر أسبوع من النتائج السنوية للشركات المدرجة، وجاءت هذه الضغوط من أسهم ثقيلة في العقار والبنوك والاتصالات، على الرغم من تنفيذ المستثمرين عمليات شراء استهدفت شركات ذات أرباح جيدة.

وعلى وقع هذه التراجعات، أظهرت بيانات السوقين توجهاً أجنبياً للشراء في سوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 76 مليون درهم محصلة شراء؛ وذلك في مقابل عمليات تسييل في أبوظبي.

هبط مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 1.3%، مع نزول «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تراجع «أبوظبي» 0.98% بضغط من «البنوك» و«اتصالات» و«الدار».

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية وصلت إلى 1.6 مليار درهم، توزعت بواقع 973.2 مليون درهم في دبي، و673.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 912.7 مليون سهم؛ منها: 663.9 مليون سهم في دبي، و248.8 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 17.7 ألف صفقة.



سوق دبي



هبط مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع إلى مستوى 2733.7 نقطة؛ نتيجة هبوط أسهم شركات البنوك والنقل؛ وذلك في مقابل ارتفاع أسهم شركات النقل والاستثمار.

وانخفض قطاع البنوك 0.83%؛ إثر انخفاض «دبي الإمارات دبي الوطني» 1.87%؛ وذلك في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.18%. وتراجع قطاع العقار 3.4%؛ بفعل تراجع «إعمار العقارية» 3.25%، و«إعمار مولز» 3.41%، و«داماك» 5.56%، و«الاتحاد العقارية» 5.5%، و«ديار» 7.49%، و«أرابتك» 13.22%؛ وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.52%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.58% مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.08%، و«شعاع كابيتال» 3.32%، في مقابل انخفاض«دبي المالي» 7.27%.

وزاد قطاع النقل 0.15% مع صعود «العربية للطيران» 4.03%، على الرغم من نزول «أرامكس» 3.25%، و«الخليج للملاحة» 0.47%.



سوق أبوظبي



سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً عند مستوى 5037.46 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.25% متأثراً بنزول «أبوظبي الأول» 1.33%، و«أبوظبي التجاري» 1.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.74%.

ونزل قطاع العقار 0.97% مع نزول «الدار» 0.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.05%. كما انخفض قطاع الاتصالات 0.74% مع انخفاض سهم «اتصالات» بنفس النسبة.

وتراجع قطاع الطاقة 0.38% إثر تراجع «طاقة» 6.21%، و«أدنوك للتوزيع» 2.28%، غير أن «دانة غاز» خالف الاتجاه وارتفع 2.22%.

وهبط قطاع الاستثمار 3.35% مع هبوط «الواحة كابيتال» 6%، على الرغم من ارتفاع «إشراق» 1.62%.



الأكثر تداولاً

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وحصد «أبوظبي الأول» أعلى تداولات؛ من حيث القيمة في سوق العاصمة خلال أسبوع ب177.7 مليون درهم، مغلقاً عند 14.8 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت قيمتها 89.3 مليون درهم، وأقفل سعر السهم عند 16 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 86.4 مليون درهم، مغلقاً عند 7.62 درهم.

وفي سوق دبي، كانت التداولات الأكثر على سهم «دبي الإسلامي» بقيمة 195.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.69 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 177.46 مليون درهم، وأقفل عند 3.87 درهم، ثم «جي أف أتش» بسيولة قيمتها 95.7 مليون درهم، وأقفل عند 0.898 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «أبوظبي الوطنية للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 16.67% ليغلق عند 3.5 درهم، تلاه «أكسا للتأمين» بنسبة ارتفاع 15% وإغلاق عند 0.69 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل»، بارتفاعه 11.48% إلى 3.4 درهم.

وعلى العكس، كان التراجع الأكثر من نصيب «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 10.87% إلى 2.46 درهم، تلاه «طاقة» بانخفاضه 6.21% وإغلاقه عند 0.68 درهم، ثم «الواحة كابيتال»، ونزل 6% ليغلق عند 0.86 درهم.

أما من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، جاء في المقدمة «المدينة للتمويل»، بصعوده 14.46% إلى 0.19 درهم، ثم «اكتتاب» الذي زاد 13.84% ليغلق عند 0.181 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بصعوده 7.41% مغلقاً عند 0.58 درهم.

وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر ل«أرابتك» بنسبة انخفاض 13.22% وإغلاق عند 0.755 درهم، ثم ل«الإمارات للمرطبات» بنزوله 10% إلى 2.43 درهم، تلاه في التراجع «ديار» بنسبة 7.49% مغلقاً عند 0.32 درهم.



تداولات الجنسيات



وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 203.57 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.67 مليون درهم محصلة شراء العرب،و 199.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 203.57 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه كل من المستثمرين العرب والأجانب والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 157.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 6.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و76 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و74.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 157.3 مليون درهم محصلة بيع.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «أرامكس»، و«إعمار مولز»، و«تبريد»، و«دبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات، «إعمار العقارية»، و«جي أف أتش»، و«العربية للطيران»، و«الاتحاد العقارية»، و«أبوظبي الأول».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 87.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و75.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 87.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 12.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و75.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.